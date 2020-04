Štáb navrhne u pendlerů nahradit karanténu testem

Ústřední krizový štáb navrhuje rozvolnění některých opatření zavedených kvůli šíření nákazy novým koronavirem na státních hranicích. Vládě navrhne, aby přeshraniční pracovníci a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Novinářům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozvolnění by podle něj mohlo začít platit od 27. dubna, dnes by ho měla projednat vláda. Negativní test by podle Hamáčka neměl být starší než tři dny, pravidelní pendleři by podstupovali testování jednou za deset dní. Zdravotnickému personálu, sociálním pracovníkům a zaměstnancům integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury zůstanou výjimky.

Pokud by po 30. dubnu nebyl v Česku prodloužen nouzový stav, přineslo by to podle předsedy Ústředního krizového štábu a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) řadu komplikací. Nebylo by podle něj možné centrálně nakupovat ochranné prostředky, kontrolovat režim na hranicích či ukládat pracovní povinnost. Nouzový stav v Česku platí od 12. března, vláda ho může vyhlásit nejvýše na měsíc. Menšinová vláda ANO a ČSSD proto žádala dolní komoru o prodloužení o dalších 30 dnů, což jí doporučil právě Ústřední krizový štáb. Politické špičky se ale přiklonily ke kratší době. Hamáček zopakoval, že podle jeho názoru bude nutné o prodloužení nouzového stavu požádat znovu.