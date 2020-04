Štáb navrhne možnost vycestovat z ČR v odůvodněných případech

Ústřední krizový štáb navrhne vládě zrušit plošný zákaz vycestování z České republiky od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být kvůli pandemii nového koronaviru dál uzavřené, fungovat by měly nadále vybrané přechody. Po jednání stálé pracovní skupiny štábu to novinářům řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. "Když to zjednoduším: nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude odůvodněný důvod k vycestování, tak to možné bude," uvedl. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější.

"Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu," prohlásil Hamáček. "Velmi zpřísňujeme podmínky pro návrat," dodal. Policie bude každého evidovat a hygiena nařídí karanténu. Návrh krizového štábu podle něj počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. "To testování musí zajistit zaměstnavatel," uvedl ministr s tím, že testy musí provést akreditované laboratoře v cizině. Na hraničním přechodu se pak pracovník prokáže potvrzením. Pokud ho mít nebude, hned na hranicích rozhodne hygiena o jeho umístění do karantény. "My jsme k tomu přistoupili až teď, protože na počátku nebyla taková dostupnost testů," dodal.