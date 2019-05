SSHR: Do rafinerie v Litvínově nyní teče ropa ze státních rezerv

Do rafinérie petrochemického holdingu v Litvínově od středy teče ropa ze státních hmotných rezerv. Na čtvrtečním tiskovém briefingu v Nelahozevsi to řekl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Náklady spojené se zápůjčkou zaplatí Unipetrol, měly by být v řádu 70 milionů korun. Státní ropa dočasně nahradí znečištěnou surovinu z ropovodu Družba. "Zásoby by rafinérii Litvínov stačit na 15 až 20 dnů výroby. Je to přesně to kritické období, ve kterém se dá předpokládat, že ropa (ropovodem Družba) do České republiky prostě nebude proudit," sdělil předseda správy. Unipetrol podle něj vrátí ropu zpět do skladů Mero, až se situace vrátí k normálu. Na cestu čisté ropy, která už je na hranicích Ruska s Běloruskem, do ČR je podle Švagra potřeba 13 až 15 dní. V Česku by tak mohla být kolem 15. května, dodal. Minulý týden se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickým chloridem, který může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz sirné ruské ropy zastavily.