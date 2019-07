Srpen bude teplotně průměrný, nejchladněji bude na konci prázdnin

Následující čtyři týdny budou teplotně průměrné. Příští týden se budou maximální denní teploty pohybovat okolo 25 až 30 stupňů, v jeho závěru ale klesnou i na 21 stupňů. Průměrné týdenní úhrny srážek budou v příštích čtyřech týdnech mezi deseti až 20 milimetry. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dlouhodobá průměrná teplota v období od 29. července do 25. srpna je v ČR 18,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1976, kdy se v průměr v těchto dnech dostal pouze na 14,7 stupně. Naopak před čtyřmi lety to bylo 21,1 stupně, což je dosud nejvíc.