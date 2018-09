Srážky od ledna do července jsou druhé nejmenší za 58 let měření

Letošní rok je zatím druhý nejchudší na deště za 58 let měření. Od ledna do července spadlo v Česku v průměru 293 milimetrů srážek, tedy 293 litrů vody na metr čtvereční, což je nejnižší úhrn od roku 1961. Hůře na tom byl jen rok 2015, kdy za stejné období napršelo a nasněžilo 286 milimetrů. Rekordní minima ale hlásí kraje Liberecký, Pardubický, Královéhradecký a Zlínský. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku.

Letošní rok je prozatím v Česku jedním z nejteplejších v historii měření a podle meteorologů bude možná i nejteplejším. Od začátku roku byly všechny měsíce s výjimkou února a března teplé až mimořádně teplé. Duben i květen byly nejteplejší za posledních 58 let.