Správa železničních tratí vypsala tendry za více než 13 miliard

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) schválila vypsání šesti soutěží na stavby, jejichž celkové investiční náklady přesáhnou 13 miliard korun. Už za pár měsíců by tak měla začít například modernizace koridorových úseků z pražského Smíchova do Černošic nebo ze Soběslavi do Doubí u Tábora. V tiskové zprávě o tom informoval tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Ve všech šesti případech jde o stavby s náklady přesahujícími jednu miliardu korun, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. "Potěšitelný je především fakt, že se budou modernizovat také páteřní tratě," dodal.