Správa KRNAP letos podpořila péči na 43 vzácných loukách

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) letos v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk podpořila péči na 43 lučních lokalitách. Ve spolupráci s místními hospodáři se snaží na loukách udržet bezlesí, na které se vážou cenné ekosystémy, uvedli zástupci Správy KRNAP. Správa KRNAP přes několik aktuálních projektů podporuje péči ve zhruba 120 lučních enklávách. Podle mluvčího národního parku Radka Drahného šlo letos na podporu péče o 43 luk asi devět milionů korun. "V Krkonoších máme tři základní fenomény, arkto-alpinskou tundru, lesy a louky. Když se o louky nebudeme starat, zarostou a za několik desítek let by se z Krkonoše tento fenomén vytratil. Pokud je chceme zachovat, musíme o ně pečovat, tak, jak to dělali naši předkové," řekl ČTK Drahný. Péče o louky spočívá také v sekání trávy, pasení dobytka, odstraňování náletů, vláčení nebo v obnovování přehrážek, které mají zadržovat vodu v krajině. Na podzim hospodáři louky hnojí odleželým kompostem.