Správa dosud dostala 792.000 žádostí o příspěvek OSVČ

Finanční správa do pondělka přijala 792.333 žádostí o vyplacení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Celkem vyřídila přes 790.000 žádostí a vyplatila 17,7 miliardy korun. Vyplývá to z informací, které zveřejnila finanční správa na twitteru. OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Jedná se o 500 korun denně. Zároveň již mohou žádat o příspěvek společníci malých společností s ručením omezeným. Ti by také měli podle vládní novely dostávat stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44.500 korun. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Dosáhnou na něj i OSVČ, které současně pracují v zaměstnaneckém poměru jako pedagogové.