Sportovní dění v Česku se zastavilo, hokej nepozná mistra

Kvůli pandemii koronaviru vláda zakázala v Česku sportovní akce s účastí nad 30 osob. Od pátečního rána platí také zákaz vstupu na sportoviště, což znamená zastavení všech soutěží v zemi. Hokejový svaz v reakci na vyhlášení nouzového stavu ukončil extraligu a titul v nejvyšší domácí soutěži nebude udělen, hrát se do odvolání nebude ani nejvyšší fotbalová soutěž, která měla původně pokračovat alespoň bez diváků. Všechny soutěže bezodkladně přerušily mimo jiné také domácí basketbalový, volejbalový či házenkářský svaz.

Judistické mistrovství Evropy v Praze se místo prvního květnového víkendu uskuteční až v termínu od 19. do 21. června. Turnaj, jehož největší domácí hvězdou by měl být úřadující mistr světa a olympijský šampion Lukáš Krpálek, dostal nový termín po dohodě s Evropskou judistickou unií. Sportovní dění se zastavuje po celém světě, poté co Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu označila aktuální situaci za pandemii. Podle magazínu The Hockey News bude zrušeno mistrovství světa v hokeji, byť to světová federace IIHF oficiálně zatím nepotvrdila. Ohroženo je i mistrovství Evropy ve fotbale, které má být podle francouzského listu L'Equipe odloženo na příští rok. UEFA o tom má rozhodnout v úterý, kdy bude jednat i o osudu všech domácích i evropských klubových soutěží.

Nebudou také dokončeny Světové poháry ve sjezdovém lyžování, ve skocích na lyžích a v biatlonu. Předčasně ukončeno bylo i juniorské mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Narviku. Otazník visí i nad víkendovým startem mistrovství formule 1, z jehož zahajovacího závodu se odhlásila stáj McLaren kvůli pozitivnímu testu člena týmu na koronavirus.