Sport - další výsledky

Biatlonistka Markéta Davidová skončila druhá ve zkráceném vytrvalostním závodě v Canmore a ujala se vedení v hodnocení této disciplíny ve Světovém poháru. V Kanadě česká reprezentantka vyčistila všechny terče a porazila ji jen Norka Tiril Eckhoffová, která jednou chybovala. Davidová se tak umístila na stupních vítězů ve třetím z posledních čtyř závodů. Pět míst za Vítkovou skončila Eva Puskarčíková, která si závod pokazila sedmi střeleckými chybami.

Suverén této sezony Nor Johannes Thingnes Bö s velkou převahou ovládl zkrácený vytrvalostní závod biatlonistů v kanadském Canmore. Životním dvanáctým místem se blýskl Tomáš Krupčík, žádný jiný český reprezentant nebodoval. Kvůli silným mrazům v Kanadě museli pořadatelé zkrátit vytrvalostní závod z dvaceti na patnáct kilometrů a vybrali okruh, který je o něco více krytý.

Čeští hokejisté vstoupili do Švédských her ve Stockholmu výhrou nad domácím Švédskem 5:2 a poskočili před svého soupeře v tabulce Euro Hockey Tour na třetí místo. Hatttrickem a jednou asistencí zařídil vítězství útočník Jan Kovář, který se vrátil do národního týmu poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu. Druhý zápas na třetím podniku Euro Hockey Tour čeká svěřence trenéra Miloše Říhy staršího v sobotu v poledne proti Finsku.