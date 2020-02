Český skokan na lyžích Roman Koudelka si šestým místem v Sapporu vylepšil sezonní maximum ve Světovém poháru. Do první desítky pořadí se prosadil podruhé v ročníku a o dvě pozice vylepšil výsledek z novoročního závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu. V japonském středisku vybojoval druhé vítězství v kariéře domácí Jukija Sato, poté co jeho favorizovaný krajan Rjoju Kobajaši selhal v druhém kole a propadl se z průběžného vedení až na 15. místo. Do čela pořadí SP se dostal díky druhému místu Rakušan Stefan Kraft.

Tábor uspořádá v roce 2024 mistrovství světa v cyklokrosu. V páteční volbě v dějišti víkendového šampionátu v Dübendorfu dostalo jihočeské město přednost před francouzským Liévine. V Táboře se bude bojovat o světové medaile počtvrté po letech 2001, 2010 a 2015. Pojede se ale pravděpodobně na výrazně odlišné trati, než na jakou jsou diváci z posledních let zvyklí. "Zvažujeme, že ji ze dvou třetin změníme a zhustíme, aby mohli diváci ještě více přebíhat a viděli toho víc," uvedl dříve při oznámení kandidatury předseda komise cyklokrosu Petr Balogh.