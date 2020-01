Česká tenistka Barbora Krejčíková je na Australian Open v semifinále smíšené čtyřhry. Loňská vítězka spolu s letošním partnerem Nikolou Mektičem z Chorvatska porazila ve čtvrtfinále úvodního grandslamu roku 6:0 a 6:2 ukrajinsko-indický pár Naďa Kičenoková, Rohan Bopanna.

Halové mistrovství světa v atletice se letos neuskuteční. Mezinárodní federace se kvůli epidemii nového typu koronaviru v Číně dohodla s pořadateli v Nan-ťingu na odložení šampionátu na rok 2021. Světová atletika to oznámila na svém webu. V Nan-ťingu se mělo o světové medaile bojovat od 13. do 15. března. Federace dala přednost radikálnímu řešení a šampionát rovnou zrušila, místo aby jej přeložila do jiného dějiště. Světová atletika učinila rozhodnutí na doporučení lékařské komise, jež situaci konzultovala se světovou zdravotnickou organizací WHO.