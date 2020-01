Tenistka Petra Kvitová postoupila do čtvrtfinále Australian Open. Otočila v Melbourne osmifinálový zápas s Marií Sakkariovou z Řecka a zvítězila 6:7, 6:3 a 6:2.Turnajová sedmička Kvitová bude o semifinále hrát jako před rokem s domácí favoritkou a aktuální světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Australanka potřebovala ve 4. kole tři sety, než porazila Alison Riskeovou z USA 6:3, 1:6 a 6:4. "Ani nevím, jak jsem se dostala zpátky do hry. Byl to velmi náročný zápas a musela jsem hodně dřít. Od druhé sady jsem víc držela míč ve výměnách, nehrála tak riskantně a na konci mě podržel servis," řekla levou rukou hrající Češka.

Šanci na trofej v Melberne stále drží i Barbora Strýcová ve čtyřhře. S tchaj-wanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej prošly do čtvrtfinále po výhře nad srbsko-chorvatským párem Darija Juraková, Nina Stojanovičová 6:4, 6:4.

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila šestá v kanadském středisku Big White, které zahalila mrznoucí mlha. V pořadí Světového poháru klesla úřadující mistryně světa i obhájkyně křišťálového glóbu ze druhého místa na třetí. Vedení si upevnila vítězstvím Italka Michela Moioliová. Jan Kubičík vypadl v osmifinále.

Souboj ruských dívek o evropský krasobruslařský titul vyhrála šestnáctiletá Aljona Kostorná. Nejstarší z trojice svěřenkyň Eteri Tutberidzeové měla druhou nejlepší volnou jízdu, ale díky náskoku z krátkého programu se udržela před patnáctiletou Annou Ščerbakovovou. Bronz získala rovněž patnáctiletá Alexandra Trusovová. Eliška Březinová si z 19. místa po krátkém programu pohoršila na 22. příčku. Březinová, která od loňského mistrovství světa musela dlouho omezovat trénink kvůli zdravotním problémům, zůstala daleko od zopakování loňské desáté příčky.