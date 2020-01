Renata Zachová se stala první českou judistkou, která získala medaili na turnaji série Grand Prix. V Tel Avivu prohrála devatenáctiletá reprezentantka jediný z pěti zápasů a v kategorii do 63 kilogramů obsadila třetí místo. V konkurenci 35 soupeřek si bronz zajistila vítězstvím na ipon nad zkušenou Brazilkou Aléxií Castilhosovou. "Od rána jsem se cítila úplně skvěle, šla jsem se prostě prát a užít si to na tatami. Nepřemýšlela jsem o tom, jak by to mohlo dopadnout," uvedla v tiskové zprávě česká juniorka, která v soutěži patřila k nejmladším.

Tenistka Karolína Plíšková skončila na grandslamovém Australian Open už ve třetím kole. Turnajová dvojka a loňská semifinalistka prohrála v Melbourne s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovou dvakrát 6:7. V pavouku zůstává z původně devíti českých hráček v singlu jen Petra Kvitová, která se v nedělním osmifinále střetne s Marií Sakkariovou z Řecka. "Pavljučenkovová hrála výborně, se mnou asi nejlepší zápas, ale řekněme, že já předvedla tak čtyřicet procent svého umění. Nevím proč. Udělala jsem spoustu chyb, trápila jsem se na servisu a nedala moc es," uvedla Plíšková na tiskové konferenci.