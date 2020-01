Krasobruslař Michal Březina na medaili z mistrovství Evropy nedosáhl. Znovu nezvládl dobré postavení po krátkém programu a z vedoucí pozice se pokaženou volnou jízdou propadl na sedmou příčku. Ve Štýrském Hradci tak zopakoval umístění z loňského šampionátu v Minsku. Vyhrál Rus Dmitrij Alijev, který navázal na stříbro z ME 2018. Ke zlatu měl Březina daleko, ale stříbro mohl se standardním výkonem získat. Jeho medailový sen se však rozplynul hned při úvodních pokusech o čtverný salchow. V rozjížďce přitom tento skok předvedl excelentně.

Tenistka Petra Kvitová postoupila do osmifinále grandslamového Australian Open. Loňská finalistka si ve třetím kole v Melbourne poradila přesvědčivě 6:1 a 6:2 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou. Osmifinále odehraje turnajová sedmička s Marií Sakkariovou z Řecka v neděli. "Loni jsem tady došla do finále a z letošního postupu do druhého týdne jsem nadšená, protože to se vždy počítá," uvedla Kvitová a dodala: "Teď už bude každý zápas těžký. Zkusím si to užít a uvidíme."