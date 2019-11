Úřadující mistryně světa a světová rekordmanka Martina Sáblíková vstoupila do nové sezony Světového poháru čtvrtým místem v závodě na 3000 metrů v Minsku. Na nížinné dráze v Bělorusku zajela čas 4:06,40 a ztratila 32 setin na bronzovou Ivanie Blondinovou z Kanady. Vyhrála jiná Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která Sáblíkovou porazila téměř o dvě sekundy. Druhá skončila olympijská šampionka Carlijn Achtereekteová z Nizozemska. Dvacetinásobné světové šampionce Sáblíkové se tak nezdařil první útok na jubilejní padesáté vítězství ve Světovém poháru.

Tenista Tomáš Berdych se během semifinálového programu Turnaje mistrů v Londýně rozloučí po 17 letech s aktivní kariérou. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa chystal oznámení odchodu ze scény jako překvapení, média však o něm informovala již během týdne. Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru byl víceméně jasný už od letošního US Open. V New Yorku Berdych po vyřazení v prvním kole prohlásil, že je hodně nereálné, že by hrál ještě v roce 2020. Čtyřiatřicetiletý vítěz 13 turnajů ATP má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Během kariéry většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil. Letos Berdych klesl v žebříčku až na 103. místo.

Čeští fotbalisté si postupem na mistrovství Evropy 2020 vydělali 9,25 milionu eur (téměř 237 milionů korun). Už nyní získali více peněz než za postup a účast v základní skupině na Euru 2016 ve Francii. Celkově Evropská fotbalová unie UEFA rozdělí mezi 24 účastníků šampionátu rekordních 371 milionů eur (téměř 9,5 miliardy korun). Oproti poslednímu mistrovství jde o nárůst o 70 milionů eur.