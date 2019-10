Největší česká naděje na světovém šampionátu atletů v Dauhá Zuzana Hejnová bude dnes na mistrovství světa útočit na medaili v běhu na 400 metrů překážek. Dvojnásobná mistryně světa je v početné skupině závodnic, které by měly bojovat o bronz. Rozběhy a semifinále potvrdily, že Američanky Dalilah Muhammadová a Sydney McLaughlinová budou jen těžko k poražení. Za nimi může skončit kdokoliv ze šestice zbývajících finalistek.

Český koulař Tomáš Staněk postoupil do sobotního finále mistrovství světa v Dauhá. V kvalifikaci posledním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 21,02 metru a překonal o 12 centimetrů kvalifikační limit, který pro něj do té doby byl až příliš vzdálený. V rozbězích na 1500 m vypadli oba čeští mílaři Filip Sasínek i Jakub Holuša a pro Kristiinu Mäki bylo semifinále na stejné trati nad její síly.

Tenistka Petra Kvitová prohrála ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu po velkém boji se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Česká hráčka podlehla Australance 6:4, 4:6 a 3:6 za dvě hodiny a osm minut. Výhrou by si Kvitová definitivně zajistila účast na Turnaji mistryň, ale přes porážku může z Pekingu odjíždět s jistotou startu v Šen-čenu. Na vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček se posedmé dostane v případě, že Nizozemka Kiki Bertensová ve čtvrtfinále prohraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Po devíti letech se tento pátek čeští hokejoví fanoušci dočkají zápasu NHL v Praze. Při NHL Global Series se od 20:00 na ledě O2 areny představí hráči Philadelphie a Chicaga. Přímými účastníky budou i čtyři Češi. Vedle dlouholeté opory Flyers Jakuba Voráčka a útočníka Blackhawks Davida Kämpfa si debut v elitní lize odbude v barvách Chicaga kanonýr Dominik Kubalík. Na ledě bude navíc i čárový sudí Libor Suchánek, který stabilně rozhoduje v elitní zámořské lize.