Čeští volejbalisté ve třetím zápase na evropském šampionátu dostali lekci od úřadujících mistrů světa Poláků. Prohráli 18:25, 12:25 a 15:25. O postup do osmifinále budou Češi po dni volna bojovat v Amsterodamu proti domácímu Nizozemsku a Černé Hoře. Poláci vyhráli poslední dva světové šampionáty, ale na evropskou medaili čekají od roku 2011, kdy získali ve Vídni bronz. Češi mají bilanci jedné výhry a dvou porážek, a pokud chtějí postoupit do play off, potřebují skončit v šestičlenné skupině do čtvrtého místa.

Juniorští puškaři Sára Karasová a Jiří Přívratský vybojovali na mistrovství Evropy stříbrnou medaili ve střelbě smíšených družstev z malorážky vleže. Českou dvojici v Boloni předčili ve finále o šest desetin bodu Maďaři Eszter Dénesová a Soma Richard Hammerl. Karasová navázala na stříbro z hodnocení družstev z nedělní soutěže juniorek ve sportovní malorážce na 3x40 ran. Sama v této olympijské disciplíně obsadila páté místo.