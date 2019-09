Skeetař Jakub Tomeček vybojoval titul mistra Evropy. Na šampionátu v Lonatu získal pro českou reprezentaci brokařů již druhé zlato a celkově třetí medaili. Osmadvacetiletý sportovní střelec ve finále po dramatickém rozstřelu porazil 12:11 domácího Itala Tammara Cassandra.Tomeček měl z ME již bronz z roku 2011. Od března má jistou účast v olympijské soutěži skeetařů v Tokiu díky třetímu místu na Světovém poháru v Acapulcu.

Čeští basketbalisté zakončili úspěšné vystoupení na mistrovství světa v Číně porážkou 81:90 se Srbskem a obsadili konečné šesté místo. Při první účasti na šampionátu v samostatné historii tak vyrovnali nejlepší výsledek československé reprezentace, kterým bylo šesté místo z roku 1970. Výběru trenéra Ronena Ginzburga vyšel skvěle první poločas, v němž vedl až o 13 bodů, a do kabin odcházeli Češi s devítibodovým náskokem. Stejně jako ve čtvrtfinále s Austrálií ale rozhodla třetí čtvrtina, do které Srbové vstoupili s výrazně větším nasazením a českým hráčům se navíc přestalo dařit střelecky. Úřadující vicemistři světa i Evropy skóre otočili a náskok už bez problémů udrželi do konce.

Tenistka Karolína Plíšková si v čínském Čeng-čou zahraje popáté letos finále. Na premiérovém ročníku turnaje WTA Tour světová dvojka porazila Australanku Ajlu Tomljanovicovou 6:3, 6:2 a v neděli může získat čtvrtý letošní titul. Utká se o něj s Chorvatkou Petrou Martičovou. Šanci na trofej má i další Češka Květa Peschkeová, která je s Američankou Nicole Melicharovou ve finále čtyřhry. Sedmadvacetiletá Plíšková je v Čeng-čou nejvýše nasazenou hráčkou a postup do finále si vybojovala za hodinu a devět minut. Letos již ovládla turnaje na trávě v Eastbourne, na antuce v Římě a na tvrdém povrchu v lednu v Brisbane. Finálový zápas jí nevyšel jen v Miami, kde podlehla současné světové jedničce Ashleigh Bartyové.

Čeští tenisté vedou v utkání 1. kola evropsko-africké zóny v Bosně a Hercegovině po prvním dnu 2:0 na zápasy. Druhý bod přidal Jiří Veselý po výhře 6:2, 7:6 nad Tomislavem Brkičem. Veselý navázal na skvělou daviscupovou premiéru osmnáctiletého Jonáše Forejtka, který v hale v Zenici překvapivě porazil domácí jedničku Mirzu Bašiče za hodinu a čtvrt 7:5 a 6:4. V neděli jsou na pořadu čtyřhra a závěrečné dvouhry. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů.

Sportovní střelkyně Barbora Šumová vybojovala bronzovou medaili v disciplíně skeet na mistrovství Evropy v Lonatu a zároveň již šesté účastnické místo pro českou reprezentaci na olympijských hrách v Tokiu. Čtyřiadvacetiletá skeetařka v Itálii dosáhla životního úspěchu. Do šestičlenného finále postoupila z pátého místa, v bojích o medaile nastřílela 42 bodů a nestačila jen na dvě soupeřky. Titul obhájila Slovenka Danka Barteková, stříbro získala Andri Eleftheriuová z Kypru.

Zdeněk Štybar obsadil třetí místo v 19. etapě Vuelty, kterou po úniku vyhrál jeho týmový kolega Francouz Rémi Cavagna. Český cyklista dojel do cíle v Toledu pět sekund za Cavagnou a těsně za Irem Samem Bennettem. Podtrhl tak úspěch stáje Deceuninck-Quick Step, která opanovala poslední rovinatou etapu před sobotními horami a nedělním dojezdem do Madridu. Za Štybarem finišoval další člen týmu Belgičan Philippe Gilbert.