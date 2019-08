Oštěpařka Nikola Ogrodníková bude jako jediná česká atletka reprezentovat Evropu v zářijovém duelu se Spojenými státy americkými. Vedoucí žena kontinentálních tabulek byla do prestižního utkání nominována spolu s Taťjanou Chaladovičovou z Běloruska (2. v evropských tabulkách), Linou Muzeovou z Lotyšska (4.) a Alexie Alaisovou z Francie (12.). Historické utkání Evropa - USA, oficiálně nazvané The Match, se uskuteční 9. a 10. září v Minsku. Do každé disciplíny proti sobě nastoupí čtyři evropští a čtyři zámořští atleti.

Tenistka Kristýna Plíšková prošla na grandslamovém US Open do druhého kola po výhře nad Francouzkou Diane Parryovou 6:4 a 6:3. Se soutěží se naopak v New Yorku hned v 1. kole rozloučily letošní semifinalistka Wimbledonu Barbora Strýcová, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Turnajová jednatřicítka Strýcová prohrála s Alionou Bolsovovou ze Španělska 3:6, 6:0 a 1:6.