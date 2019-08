Tenista Tomáš Berdych zvládl vítězně návrat na kurty po vleklých zdravotních problémech. V úvodním kole turnaje ve Winston-Salemu zdolal Itala Andrease Seppiho 6:1, 3:6, 6:3 a slavil první výhru na okruhu ATP po téměř půl roce. Naposledy se radoval koncem února v Dubaji. "Bylo to pro mne velice těžké období. Z lásky k tenisu jsem si ale dopřál ještě jeden pokus o návrat, dal jsem si čas na přípravu, snad odehraju pár zápasů tady i na US Open a pak uvidím. Nebyla to sice zrovna hezká výhra, ale vítězství se počítá," řekl český tenista na webu ATP. Třiatřicetiletý Berdych startuje ve Winston-Salemu na divokou kartu, aby otestoval svou připravenost před nadcházejícím US Open.

Oštěpař Jakub Vadlejch obsadil na mítinku Diamantové ligy v Birminghamu druhé místo a vylepšil svůj nejlepší letošní výkon na 85,78 m. Až posledním pokusem ho předstihl Čeng Čao-cchun z Tchaj-wanu. Jakub Holuša doběhl v nebodovaném závodě na 1500 m devátý v čase 3:40,52.