Martin Prokop obsadil druhé místo v závodě Hungarian Baja, který je součástí seriálu Světového poháru v cross country bajas. Zkušený rallyeový jezdec nestačil jen na Orlanda Terranovu z Argentiny, který vyhrál třetí soutěž v řadě a dostal se do čela šampionátu. Prokop svedl s továrním jezdcem Mini vyrovnanou a dramatickou bitvu, nakonec s ním ale o 37 sekund prohrál.

Týden po devátém místě na domácím okruhu v Brně dojel Jakub Kornfeil ve Velké ceně Rakouska osmý. Druhý český motocyklista v Moto3 Filip Salač na 19. příčce nebodoval, vítězství se po téměř dvou letech v seriálu mistrovství světa dočkal Ital Romano Fenati.

Lezec Adam Ondra postoupil na mistrovství světa v Japonsku do semifinále boulderingu z prvního místa. Jako jediný dosáhl při všech pěti kvalifikačních pokusech až na vrchol. Další tři čeští reprezentanti se do semifinále nedostali. Šestadvacetiletý Ondra už má z boulderingu tři světové medaile. V Hačiodži může v úterý přidat další, jeho hlavním cílem je ale postup na olympijské hry do Tokia. K tomu potřebuje skončit v kombinaci, která je na programu na závěr šampionátu, v redukovaném pořadí do sedmého místa.