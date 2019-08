Fotbalisté Sparty ztratili v domácím úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy s Trabzonsporem dvougólový náskok a s tureckým soupeřem jen remizovali 2:2. Zápas se hrál před prázdným hledištěm kvůli trestu Sparty za výtržnosti fanoušků z minulé sezony. Odveta je na programu za týden v Turecku.

Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Torontu porazila 6:3, 7:5 Anett Kontaveitovou z Estonska a postoupila do čtvrtfinále. V něm se třetí hráčka světového žebříčku utká buď s Kiki Bertensovou z Nizozemska, nebo s domácí Biancou Andreescuovou.

Česká tenistka Marie Bouzková postoupila na turnaji v Torontu do čtvrtfinále. Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska porazila dvakrát 6:2 a její další soupeřkou bude Rumunka Simona Halepová. Japonka Naomi Ósakaová přehrála Polku Igu Šwiatekovou 7:6, 6:4 a dál bojuje s Karolínou Plíškovou o pozici světové jedničky.

Hokejisté pražské Sparty vyhráli přesvědčivě i druhý přípravný zápas na novou extraligovou sezonu. V Tipsport areně deklasovali Karlovy Vary 8:1. Úspěšná byla rovněž Kometa Brno proti prvoligovým Českým Budějovicím. Kladno bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra prohrálo v Plzni 2:5.

Čeští baseballisté mají po dvou výhrách jistý postup do semifinále mistrovství Evropy do 23 let. Na šampionátu v Praze po středeční výhře 10:6 nad Chorvatskem porazil výběr trenéra Vladimíra Chlupa hladce 8:1 Ukrajinu a už neskončí ve skupině B hůř než druhý.