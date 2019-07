Fotbalisté Plzně vstoupili do druhého předkola Ligy mistrů domácí bezbrankovou remízou s Olympiakosem Pireus. Odvetu v Řecku svěřenci Pavla Vrby sehrají za týden. Vítěz dvojzápasu si ve 3. předkole zahraje s Basaksehirem Istanbul, poražený nastoupí ve 3. předkole Evropské ligy proti Antverpám. Viktoria byla v úvodním souboji českého a řeckého vicemistra střelecky aktivnější, ale své šanci neproměnila.

Plavkyně Simona Kubová i při svém druhém individuálním startu na mistrovství světa v Koreji postoupila do semifinále. Na neolympijské padesátce znak byla v rozplavbách sedmá, když časem rovných 28 sekund zaostala o 22 setin za svým českým rekordem z loňského mistrovství Evropy v Glasgow. Nejkratší trať je podle Kubové vždy hrou vabank. "Jsem ráda, že je to super čas. Je to můj čtvrtý nejlepší čas, já jsem jenom třikrát plavala pod 28," pochvalovala si sedmadvacetiletá plavkyně. Chomutovská znakařka tak bude mít v Koreji druhou šanci zaútočit na postup do finále. Na stovce jí to těsně nevyšlo, skončila o osm setin devátá.

Michal Navrátil na mistrovství světa neobhájil stříbro v extrémních skocích do vody. Český reprezentant na šampionátu v Koreji obsadil čtvrtou příčku s výraznou ztrátou na bronzového Mexičana Jonathana Paredese. Vyhrál favorizovaný Brit Gary Hunt. Navrátil po pondělní první polovině soutěže figuroval na třetí příčce s více než pětibodovým náskokem na Hunta. Za největšího kandidáta na titul ale klesl hned po prvním dnešním skoku, za který dostal pátou nejvyšší známku. Finálový skok se pak Navrátilovi příliš nevydařil, byl v něm desátý a neměl šanci zaútočit na medaili. Vedle zlatého Hunta a bronzového Paredese ho předčil také stříbrný obhájce titulu Steve Lo Bue z USA.