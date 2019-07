Plavkyně Barbora Seemanová díky českému rekordu 1:57,32 postoupila na mistrovství světa ze sedmého místa do semifinále závodu na 200 metrů kraul. Vlastní český rekord na 800 metrů volný způsob v rozplavbách v korejském Kwangdžu vylepšil i Jan Micka, kterému to přineslo desátou příčku. O dvě šance na zlato přišla americká hvězda Katie Ledecká, která kvůli nemoci nenastoupila do rozplaveb dvoustovky a o pak se odhlásila i z odpoledního finále závodu na 1500 metrů.