Fotbalisté Mladé Boleslavi se ve 2. předkole Evropské ligy střetnou s kazašským týmem Ordabasy Šymkent, který po domácí výhře 1:0 zvítězil v odvetě na hřišti gruzínského celku Torpedo Kutaisi 2:0. Jablonec čeká arménský celek Pjunik Jerevan, který po remíze 3:3 doma zvítězil v odvetě na hřišti severomakedonské Škupi 2:1. Úvodní duely se uskuteční za týden 25. července. Mladá Boleslav začne doma, Jablonec venku.

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková obsadily na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Espinhu druhé místo ve skupině a postoupily do play off. Po hladké výhře 21:14 a 21:9 nad japonskou dvojici Jui Nagataová, Jukako Suziková večer druhý nasazený pár podlehl Španělkám Lilianě a Else 19:21, 18:21. Vítězky si zajistily přímý postup do druhého kola vyřazovací části, Češky musejí začít v prvním.

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na antukovém turnaji v Bukurešti do čtvrtfinále a o místo mezi čtveřicí nejlepších si ve dvouhře na okruhu WTA zahraje poprvé po téměř dvou letech. Španělku Aljonu Bolsovovou deklasovala v prvním setu 6:0, ve druhém si soupeřka za stavu 2:3 při dobíhání míče zranila kotník a zápas vzdala.

Čeští fotbalisté do 19 let ve druhém utkání na evropském šampionátu v Arménii remizovali s Norskem bez branek a po úvodní porážce 0:3 s Francií na turnaji stále neskórovali. V závěrečném duelu skupiny B změří mladí reprezentanti v neděli síly s Irskem a ani výhra jim za určitých okolností nemusí stačit k postupu do semifinále.

Čeští vodní slalomáři ovládli na mistrovství světa v Krakově závod smíšených deblkanoí také v kategorii do 23 let. Zlato získali Jana Matulková s Vojtěchem Mrůzkem, necelé tři vteřiny na ně ztratili stříbrní Vojtěch Heger a Antonie Galušková.