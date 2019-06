České volejbalistky v Peru na Challenger Cupu porazily Argentinu 3:0 a zahrají si s Kanadou o postup do elitní Ligu národů. Český tým natáhl šňůru vítězství včetně Evropské ligy již na sedm, avšak přišel o zraněnou tahounku Andreu Kossányiovou. Zkušená smečařka si v závěru semifinále poranila kotník.

Vlajkonošem české výpravy na dnešním slavnostním zakončení Evropských her v Minsku bude dráhový cyklista Tomáš Bábek, který ovládl závod na kilometr s pevným startem. "Je to obrovská pocta a strašně si toho vážím. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát, a strašně se na to těším," řekl Bábek. Na slavnostním zahájení druhých Evropských her nesl českou vlajku olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.