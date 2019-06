České volejbalistky vyhrály po sedmi letech Evropskou ligu. Ve finále Final Four porazily v chorvatském Varaždínu domácí výběr 3:1 po setech 18:25, 25:15, 25:22 a 25:22. Navázaly tak na triumf z roku 2012, kdy se radovaly v Karlových Varech. Už postupem do finále české reprezentantky vylepšily loňské třetí místo a zároveň si zajistily účast v kvalifikaci o Ligu národů. Příští týden odletí do Limy, kde se koná Challenger Cup, jehož vítěz se probojuje mezi elitu.