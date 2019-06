Triatlonistka Vendula Frintová obsadila na mistrovství Evropy v Nizozemsku páté místo, na medaili ztratila minutu a čtyři sekundy. Pětatřicetiletá česká reprezentantka, držitelka stříbra z ME 2011 a bronzu o dva roky později, tak obhájila umístění z loňského šampionátu v Glasgow. Po plavání se přitom Frintová nacházela až na 46. místě, po cyklistice na devatenáctém. "Ve vodě jsem si vybrala černou chvilku. Bylo to pro mě jedno z nejhorších plavání za poslední dva tři roky," řekla Frintová na svazovém webu. Zato v běžecké části ale excelovala, měla druhý nejrychlejší čas. S bezmála minutovým náskokem zvítězila britská závodnice Beth Potterová, další medaile si rozdělily Sandra Dodetová z Francie a Belgičanka Claire Michelová.

České házenkářky překvapivě vyhrály v úvodním utkání play off kvalifikace o postup na mistrovství světa nad Černou Horou 26:24 a vytvořily si solidní pozici do venkovní odvety. Balkánského soupeře zdolaly reprezentantky teprve podruhé v historii a mají reálnou naději na to, aby favoritkám oplatily porážku z play off o světový šampionát v roce 2011. Odveta se hraje ve středu v Nikšiči.