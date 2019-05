Česká tenistka Petra Kvitová se kvůli zranění levého předloktí nepředstaví na Roland Garros. Turnajová šestka, která patřila k favoritkám na titul, dnes měla do pařížského grandslamu vstoupit zápasem proti Rumunce Soraně Cirsteaové. Kvitová je nejlepší hráčkou aktuální sezony. Vyhrála dva turnaje včetně antukového ve Stuttgartu a postoupila do finále Australian Open. Před cestou do Paříže vzdala osmifinále v Římě kvůli lehkému svalovému zranění lýtka, ale pak už v Paříži trénovala. O Roland Garros ji nakonec připravil jiný zdravotní problém. "Několik týdnů mě bolí levé předloktí a magnetická rezonance včera večer potvrdila trhlinu druhého stupně, která by se bohužel mohla hodně zhoršit, pokud bych dneska hrála," uvedla Kvitová.