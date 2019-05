Sportovní lezec Adam Ondra obsadil na Světovém poháru v Mnichově druhé místo v boulderingu a vrátil se do čela průběžného pořadí této disciplíny. Český reprezentant se potřetí z pěti závodů prosadil na stupně vítězů. Zvítězil Rakušan Jakob Schubert.

Česká parkurová jezdkyně Anna Kellnerová si po pádu z koně v závodu Global Champions League v Madridu zlomila stehenní kost a podrobila se operaci. Podle webu jezdci.cz si její zranění vyžádá několikaměsíční rekonvalescenci. Klisna Catch Me If You Can v sobotu zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Kellnerová byla odvezena do nemocnice, tým Prague Lions závod nedokončil. Zvítězili London Knights.