Čeští fotbalisté do 17 let remizovali i ve druhém zápase na mistrovství Evropy. Národní tým i tentokrát ztratil v závěru zápasu vítězství a s domácím Irskem hrál 1:1. Na závěr základní skupiny se Češi ve čtvrtek utkají s Řeckem - k jistotě postupu potřebují vyhrát, ale mohla by jim stačit i remíza.

Tenistka Petra Kvitová je v osmifinále antukového turnaje v Madridu. Ve španělské metropoli, kde obhajuje loňský titul, vyřadila Francouzku Mladenovičovou po setech 6:3 a 7:6. Dnes na tamní antuce nasoupí sestry Plíškovy - Karolína proti Ukrajince Kozlovové, Kristýna proti Chorvatce Vekićové.