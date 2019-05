Tenistka Karolína Muchová porazila v semifinále antukového turnaje v Praze Bernardu Peraovou z USA 6:2, 7:5 a poprvé si na okruhu WTA zahraje o titul. Dvaadvacetiletá Muchová získala na nižším okruhu ITF dva tituly ve dvouhře. Mezi elitou o sobě dala vědět loni postupem do třetího kola US Open. Účastí v pražském finále si zajistila premiérový posun do první světové stovky žebříčku. I pátý ročník pražského turnaje bude mít domácí finalistku. Jen jednou od povýšení z kategorie ITF na okruh WTA Češka dvouhru nevyhrála.

Na české finále ale nedojde. Barbora Strýcová na antuce ve Stromovce prohrála v druhém semifinále se švýcarskou kvalifikantkou Jil Teichmannovou hladce 3:6 a 0:6.

Nasazené jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková mají v Kuala Lumpuru jistou sedmou společnou medaili ze Světového okruhu a zahrají si na něm již čtvrté finále za sebou. Na malajském turnaji tříhvězdičkové kategorie z pěti možných české beachvolejbalistky vyhrály všech pět zápasů ve dvou setech. O zlato si v sobotu zahrají proti americké legendě a trojnásobné olympijské vítězce Kerri Walshové Jenningsové ve dvojici s Brooke Sweatovou.