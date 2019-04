České tenistky se udržely mezi fedcupovou elitou i pro příští sezonu. Svěřenkyně kapitána Petra Pály porazily v baráži Kanadu bez ztráty setu 4:0 na zápasy. Rozhodující třetí bod na prostějovské antuce přidala domácí jednička Markéta Vondroušová výhrou nad Rebeccou Marinovou 6:3 a 6:4. V závěrečné čtyřhře se rozloučila s reprezentací Lucie Šafářová, která po Roland Garros ukončí kariéru.

Hokejisté Kladna při oslavách před domácím publikem po pátečním postupu do nejvyšší soutěže podlehli v 11. kole baráže o extraligu Chomutovu 1:2 v prodloužení. "Bylo to velmi těžké, protože po pátečním zápase to z kluků spadlo a dnes se ještě projevila ta oslava. Chtěli jsme zápas kvůli fanouškům nastoupit v plné sestavě a vyhrát, ale bohužel závěr se nepovedl. Za to, co jsme předvedli za celé play off a baráž, jsme si ty oslavy zasloužili," řekl trenér Kladna David Čermák.

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 18 let ve švédské Umee obhájce zlata Finy 4:2. Přes úvodní porážku s Běloruskem (3:4) si tak i díky sobotní výhře nad Švýcary (8:2) zajistili postup do čtvrtfinále. Vítězný gól dal Matěj Toman, dvěma zásahy se blýskl Filip Koffer.