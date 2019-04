Hokejisté Kladna porazili v baráži o extraligu Motor České Budějovice 4:2 a výrazně se přiblížili návratu do nejvyšší soutěže po pěti letech. Tři kola před koncem mají na druhé postupové pozici už osmibodový náskok před třetím Chomutovem. Gólem a dvěma asistencemi přispěl k úspěchu Kladna Ladislav Zikmund, hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr zaznamenal jednu branku a přihrávku. "Ještě není nic hotového. Musíme jet do Budějovic, které nám ukázaly, že nám nic nedají zadarmo. Musíme se o to poprat a získat dva body. Když se nám to nepodaří, budeme tu mít v neděli rozhodující zápas proti Chomutovu," řekl po utkání Jágr.

Hokejisté Pardubic vyhráli v 9. kole baráže o extraligu na ledě Chomutova 7:5 a zajistili si účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezonu. Východočeši mají tři kola před koncem náskok 14 bodů na třetí Piráty (Kladno) a odvrátili hrozbu sestupu z extraligy, ve které jsou nepřetržitě od roku 1950.