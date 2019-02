Fotbalisté pražské Slavie remizovali v úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy s belgickým Genkem bez branek. Souboj lídrů domácích soutěží byl v Edenu vyrovnaný a každý z týmů jednou trefil tyč. Odveta se hraje za týden na soupeřově půdě. Fotbalisté Plzně zdolali Dinamo Záhřeb po obratu 2:1. Oba domácí góly vstřelil obránce Luděk Pernica, který ve druhém poločase odpověděl na vedoucí branku Daniho Olma z 41. minuty. Úřadující čeští mistři doma v EL zvítězili poosmé za sebou a sérii bez porážky natáhli na devět soutěžních utkání. Odveta v chorvatské metropoli se hraje za týden.

Výkonný výbor hokejového svazu rozhodl o tom, že od příští sezony bude z extraligy přímo sestupovat nejhorší tým základní části do první ligy. Ruší se tak dosavadní model čtyřčlenné baráže, kterou hrály dva týmy z nejvyšší soutěže a finalisté play off první ligy. Do extraligy bude od sezony 2019/20 postupovat vítěz finále play off první ligy. "Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější," uvedl prezident hokejového svazu Tomáš Král v tiskové zprávě.