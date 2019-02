České obhájkyně fedcupového titulu po deseti vítězných prvních kolech za sebou tentokrát vstup do týmové soutěže nezvládly. Tenistkám Rumunska v Ostravě podlehly 2:3 poté, co Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková prohrály rozhodující čtyřhru. Rumunky Irina-Camelia Beguová a Monica Niculescuová, které těsně před Fed Cupem vyhrály turnaj v Thajsku, je porazily 6:7 a dvakrát 6:4. Češky tak čeká baráž, kterou budou hrát poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny. Od té doby získaly šest titulů během osmi let včetně toho loňského, ale další letos nepřidají. V dubnu budou muset naopak bojovat o to, aby nesestoupily ze Světové skupiny. Soupeřky se dozvědí v úterý 12. února. Rumunky si zahrají s Francií semifinále.

Deblový specialista Roman Jebavý s Argentincem Andrésem Moltenim vyhráli antukový turnaj v Córdobě a na okruhu ATP slaví druhý společný titul. Ve finále porazili nejvýše nasazené domácí tenisty Maxima Gonzáleze a Horacia Zeballose 6:4, 7:6. Celkově slaví český tenista čtvrtou trofej, jednu v roce 2017 vybojoval rovněž na klouzavém povrchu v Istanbulu s Jiřím Veselým.

Dvě ze tří etap mají za sebou účastníci extrémního závodu psích spřežení Ledová jízda v Krkonoších. K vítězství je nejblíže Jiří Vondrák, který náročné klání vyhrál již sedmkrát. ČTK to dnes večer řekl ředitel závodu Aleš Pícl. Klání se účastní 18 posádek a přibližně 180 psů. Závodníci se svými psy by měli celkem ujet asi 150 kilometrů a nastoupat okolo 4500 výškových metrů. Závod se každoročně koná na počest tragicky zemřelého polárníka Václava Vojtěcha (1901-1932), který se jako účastník expedice admirála Byrda stal prvním Čechem, jenž se dostal do Antarktidy.