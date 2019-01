Na Zlatou tretru do Ostravy dorazí dvojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky a královna uplynulých sezon v této disciplíně Ruska Maria Lasickeneová. Hvězdou stovky bude Američan Ronnie Baker, jenž byl loni časem 9,87 sekundy druhým nejrychlejším sprinterem sezony. "V Ostravě jsem ještě nikdy nestartoval, ale vím, že Usain Bolt tento mítink proslavil, a to je signál, že tam nesmím chybět. Věřím, že se diváci budou mít na co těšit, chci zaběhnout co nejrychlejší čas," vzkázal Baker. Společně s ním se v hlavním programu na start postaví i český rekordman Zdeněk Stromšík. Účast na Zlaté tretře už přislíbily oštěpařka Nikola Ogrodníková a mílařka Simona Vrzalová. Velkou zahraniční hvězdou bude také olympijská vítězka na čtvrtce Shaunae Millerová-Uibová z Baham.