Pilot kamionu Liaz Martin Macík byl nakonec vyloučen z Rallye Dakar. V soutěži bude ale stejně jako Martin Kolomý pokračovat v odděleném hodnocení druhé části závodu, což pravidla od letošního roku premiérově dovolují. Macík měl v pátek velké technické problémy, ulomil přední kolo a do cíle dojel s velkou ztrátou. Na trati etapy, která byla nakonec z bezpečnostních důvodů pro řadu posádek zkrácena, však vynechal několik kontrolních bodů. V sobotu se nejprve objevil ve výsledkové listině bez penalizace na průběžném desátém místě a vypadalo to, že bude moc v rallye pokračovat. Večer jihoamerického času se ale vše změnilo a posádka Big Shock Racing týmu byla vyloučena.

Zatím nejlepší výsledek si Rallye Dakar připsal Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais, který byl pátý a průběžně je šestý. Jeho pozice by se však stejně jako u dalších Čechů měla vylepšit poté, co bude z výsledků vyřazen doposud třetí Rus Andrej Karginov, který byl dnes vyloučen za neposkytnutí pomoci zraněnému divákovi. "Je to čím dál rychlejší, čím dál těžší, ale pomalu se dostáváme dopředu," uvedl Loprais, jehož čas byl dodatečně vylepšen, protože pomáhal jednomu ze soupeřů.

Český skokan na lyžích Roman Koudelka skončil šestý v závodě Světového poháru ve Val di Fiemme a popáté v sezoně se umístil v první desítce. V průběžném pořadí SP se posunul na jedenáctou příčku. Všechny soupeře v Itálii deklasoval lídr seriálu Rjoju Kobajaši, který zvítězil s náskokem 26,5 bodu a šestým triumfem za sebou vyrovnal rekord SP. "Je příjemné být v této společnosti skokanů a potvrdit výsledky z Turné," uvedl Koudelka v tiskové zprávě.

České biatlonistky překvapily třetím místem ve štafetě v Oberhofu. Postaraly se o to zejména Markéta Davidová a Eva Puskarčíková. Po úsecích Lucie Charvátové a Veroniky Vítkové byly Češky dvanácté. Davidová tým vytáhla na čtvrtou příčku na dohled medaile. Puskarčíková se posunula na stupně vítězů, v závěru odrazila nápor Norky Tirill Eckhoffové a doběhla hned za Ruskami a Němkami. České biatlonistky skončily ve štafetě na stupních vítězů poprvé od března 2017, kdy v Pchjongčchangu doběhly rovněž třetí Jessica Jislová, Puskarčíková, Charvátová a Gabriela Koukalová. V úvodní štafetě této sezony v Hochfilzenu byly Češky deváté.

Českým biatlonistům se stejně jako jejich kolegyním štafeta v Oberhofu vydařila. Navzdory Krčmářovu trestnému kolu skončili čtvrtí. Dominovali Rusové.