Čeští hokejisté si suverénně zajistili postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru a Victorii. V klíčovém duelu s Dány by jim stačil i bod, ale vyhráli přesvědčivě 4:0. Čisté konto uhájil Lukáš Dostál. Do vyřazovacích bojů postoupili svěřenci kouče Václava Varadi ze třetího místa ve skupině A.