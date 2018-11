Rychlobruslařka Martina Sáblíková byla na Světovém poháru v japonském Tomakomai druhá v závodu na 3000 metrů a posunula se do čela seriálu. Česká reprezentantka nestačila jen na Kanaďanku Isabelle Weidemannovou, která si připsala premiérový triumf. Sáblíkovou dělilo na otevřené dráze, na které se závodilo poprvé od roku 2008, od vítězství 2,82 sekundy.

Judista Lukáš Krpálek ve finále Grand Slamu v Ósace podlehl svému velkému rivalovi Henku Grolovi z Nizozemska a získal stříbrnou medaili ve váze nad 100 kilogramů. Jde o jeho už šestý cenný kov v tomto roce. Dosud bylo jeho maximem v jednom kalendářním roce pět medailí ze seniorských mezinárodních turnajů. Pro olympijského vítěze z Ria Krpálka šlo o předposlední turnaj před plánovanou delší pauzou, navíc v oblíbeném Japonsku. Letos čeká Krpálka ještě turnaj Masters pro 16 nejlepších judistů světa v každé kategorii, který se koná 15. a 16. prosince v čínském Kantonu.

Krasobruslař Michal Březina postoupil do finále Grand Prix ze čtvrtého místa. Český reprezentant skončil na Americké brusli i v Helsinkách druhý, získal 26 bodů a v celkovém hodnocení ho předstihli jen Japonci Juzuru Hanju, Šoma Uno a Američan Nathan Chen. Bronzový medailista z mistrovství Evropy 2013 Březina dosud startoval ve finále Grand Prix pouze jednou, v roce 2011 skončil šestý. Letošní ročník vyvrcholí od 6. do 9. prosince ve Vancouveru. Do postupující šestice se vešli ještě ruský krasobruslař Sergej Voronov a Korejec Čcha Čun-hwan.