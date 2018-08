Kajakář Josef Dostál obhájil na mistrovství světa v Portugalsku titul na trati 500 metrů a získal čtvrté zlato v kariéře. Kanoista Martin Fuksa triumf z loňského šampionátu v Račicích nezopakoval a musel se spokojit s bronzem.

Kanoista Martin Fuksa obhájil na mistrovství světa stříbrnou medaili v závodu na 1000 metrů. Stejně jako loni v Račicích nestačil na Němce Brendela.

Smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krčmář obsadila na mistrovství světa v letním biatlonu v Novém Městě na Moravě druhé místo se ztrátou 51 sekund na vítězné Rusko. Junioři Petra Suchá, Tereza Voborníková, Jakub Štvrtecký a Vítězslav Hornig získali titul s půlminutovým náskokem před Polskem.

Fotbalisté Sparty v první lize podruhé za sebou remizovali a opět nevyužili šanci dostat se po dvou letech na první místo tabulky. V předehrávce 6. kola sice vedli na hřišti Bohemians Praha 1905 po přímém kopu Josefa Šurala, jenže čtyři minuty před koncem vyrovnal Jan Záviška. Oba týmy se rozešly smírně potřetí v řadě.

Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou postoupily do finále tenisového turnaje v New Havenu a budou hrát o první společný titul v sezoně. V generálce na US Open se utkají s tchajwansko-německým párem Sie Šu-wej a Laura Siegemundová.