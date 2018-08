Fotbalisté Plzně se nedělním vítězstvím 1:0 v Karviné posunuli do čela prvoligové tabulky. Viktoria proti Karviné i popáté naplno zabodovala, zatímco Slezané jsou i po pěti kolech bez jediného získaného bodu u dna tabulky.

Tenistka Petra Kvitová je po semifinále v Cincinnati pátá ve světovém žebříčku, což je její nejlepší umístění od října roku 2015.

Česká tenistka Barbora Strýcová podlehla Španělce Carle Suárezové 6:7 a 4:6 a v americkém New Havenu stejně jako předtím na turnajích v Montrealu a Cincinnati skončila v prvním kole. Dvaatřicetiletá Strýcová prohloubila svou nepříznivou bilanci s o tři roky mladší Španělkou, které podlehla v osmém z devíti dosavadních vzájemných zápasů.

Český cyklista Zdeněk Štybar vybojoval v závodě Binck Bank Tour potřetí etapový bronz a znovu tak vyrovnal své letošní maximum. V závěrečné části, která vyvrcholila výjezdem na Muur van Geraardsbergen, v neděli nestačil jen na suverénního Australana Michaela Matthewse a Belgičana Grega van Avermaeta.

Dráhový cyklista Jakub Šťastný zkompletoval na juniorském mistrovství světa ve švýcarském Aigle medailovou sbírku. Čtvrteční zlato z keirinu a sobotní bronz ze sprintu doplnil druhým místem v závodě na kilometr s pevným startem.

Plážoví volejbalisté Jan Vodička a Tadeáš Trousil získali na mistrovství Evropy do 18 let v Brně stříbro. Ve finále prohráli se švédskou dvojicí Jonatan Hellvig, David Ahman 18:21 a 10:21. Do semifinále se probojovaly také Julie Honzovičová a Lucie Šulcová, ale na medaili nedosáhly a obsadily čtvrté místo.

Paralympijský vítěz Arnošt Petráček vybojoval na mistrovství Evropy handicapovaných plavců dvě zlaté medaile. Na šampionátu v Dublinu nejprve slavil triumf po závodě na 50 metrů volný způsob, ve kterém se o titul podělil se Slovincem Darkem Duričem. V závěrečném soutěžním dnu pak ovládl i znakařskou padesátku, na které startoval jako světový rekordman a úřadující paralympijský šampion z Ria de Janeiro.

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová kvůli zdravotním problémům ukončila sezonu. Jejím posledním závodem bylo mistrovství Evropy v Berlíně, kde vypadla v semifinále. Jednatřicetiletá česká reprezentantka se hodlá příští rok vrátit.