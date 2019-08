Sporem o Krtečka se bude zabývat NS, Milerová podala dovolání

Sporem o smlouvu, na jejímž základě poskytovala Karolína Milerová povolení k výrobě produktů s pohádkovou postavičkou Krtečka, se musí zabývat Nejvyšší soud (NS). Milerová se společností Little Mole podala dovolání proti pravomocnému verdiktu, podle kterého smlouva není platná, a Milerová tedy ke Krtečkovi nemá licenci ani právo udílet podlicence dalším výrobcům. Informaci z justiční databáze potvrdil ČTK mluvčí soudu Petr Tomíček. Pražské soudy pravomocně vyhověly správkyni dědictví Krtečkova autora Zdeňka Milera, právničce Mileně Fischerové. Dospěly k závěru, že obsah licenční smlouvy, kterou Milerová uzavřela se svým nemocným dědečkem v září 2011, není dostatečně určitý. Vnučka totiž v době podpisu smlouvy neznala počet a rozsah 375 licenčních kontraktů ke Krtečkovi, které byly uzavřeny dříve. Milerová argumentovala mimo jiné tím, že obecnou formulaci v napadené smlouvě zvolil výtvarník záměrně, protože chtěl, aby jeho vnučka licenci získala v co nejširším rozsahu. Společnost Little Mole k dnešku na svém webu stále uvádí, že je držitelem licence autorských práv k užití postaviček Krtka a jeho přátel a je oprávněna tato práva dále poskytovat třetím osobám.

Výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů Miler zemřel 30. listopadu 2011 ve věku 90 let.