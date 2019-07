Spor ČR a Ruska vedl k zrušení letů Aeroflotu, bude se dál jednat

Ve zrušení čtyř zpátečních letů ruské společnosti Aeroflot mezi Prahou a Moskvou vyústil spor ruských a českých úřadů o povolení k přeletům. Česko podle ministerstva dopravy zrušilo povolení spojům Aeroflotu poté, co Rusko omezilo přelety ČSA přes sibiřskou část ruského území. Povolení pro ruské aerolinky v Česku i pro přelety ČSA přes Sibiř byla nakonec dočasně obnovena do 7. července, o provozu se bude dál jednat příští týden. Rusko patří k dlouhodobě nejvytíženějším leteckým destinacím z Česka. Dnešní situace v letecké dopravě mezi oběma zeměmi je podle ministerstva dopravy výsledkem toho, že Rusko jednostranně omezilo přelety ČSA přes Sibiř, což se dotklo linky českého dopravce z Prahy do jihokorejského Soulu. Česká strana omezila lety ruských dopravců jako odvetné opatření.

ČSA se o odebrání práv k přeletu přes Sibiř dozvěděly na jednání s ruským ministerstvem dopravy 25. června. Podle společnosti jí přitom tuto možnost garantovala mezivládní dohoda mezi Českem a Ruskem z roku 2005. Situaci komplikují i letecké dohody mezi Českem a Ruskem, které jsou zastaralé a v mnoha ohledech omezující. Expert na leteckou dopravu Michal Čupa upozornil, že provoz mezi oběma zeměmi je stále formálně podřízen mezivládní dohodě z roku 1966, jejíž obsah je však už v současné době v mnohém přežitý. Čupa navíc připustil, že zastavení leteckého provozu může mít horší dopady pro Česko. Současná situace totiž vyvolává nejistotu, což může mít za následek pokles turistů směřujících z Ruska do České republiky a tím i případné ekonomické ztráty.