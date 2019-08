Spolek Kašpar uvede v USA inscenaci hry Václava Havla Audience

Spolek Kašpar se na podzim chystá uvést v USA inscenaci hry Václava Havla Audience. Představení, která jsou součástí oslav 30. výročí sametové revoluce, se uskuteční 2. října na Georgetownské univerzitě ve Washingtonu, 4. října v Bohemian National Hall v New Yorku jako součást festivalu Rehearsal for Truth v předvečer výročí Havlova narození a 6. října v Chopin Theatre v Chicagu. Inscenace se uskuteční v češtině s anglickými titulky.Po všech představeních budou následovat besedy s diváky. Spolek Kašpar do USA pozvalo České centrum New York, Nadace Knihovny Václava Havla, český zastupitelský úřad ve Washingtonu, generální konzuláty v New Yorku a v Chicagu stejně jako krajané z Chicaga.

Audience, hra poukazující na absurditu komunistické společnosti, byla vydána na CD i na gramofonové desce, kde vystupoval Václav Havel v roli Vaňka osobně. Dále existuje i její televizní podoba, kdy roli Vaňka ztvárnil Josef Abrhám. V obou případech roli sládka hrál Pavel Landovský.