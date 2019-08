Spojené síly chtějí koaliční jednání o stylu primátora Hřiba

Zastupitelský klub Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) požádá o svolání koaličního jednání na téma politického stylu primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Jednání klubu svolal šéf zastupitelů Spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09) kvůli postupu primátora, který se v pondělí pokusil na radě neúspěšně nechat odhlasovat odvolání šéfa firmy Pražská plynárenská, která spadá do gesce radního TOP 09 Jana Chabra. Hřib v reakci uvedl, že to avizoval předem. Pospíšil ČTK před jednáním řekl, že nechce bourat koalici, ale je podle něj nutné řešit Hřibův komunikační styl. Dodal, že primátor by měl fungovat jako mediátor a sám o sobě žádné zvláštní kompetence nemá, nemůže proto zasahovat do gescí radních koaličních partnerů.

Hřib v reakci uvedl, že problému Pospíšila nerozumí. "Obvykle má v koalici problém ten, kdo byl přehlasován. Ale v tomto případě paradoxně je nespokojen ten, kdo to hlasování vyhrál," uvedl. Lídr Prahy Sobě Jan Čižinský vyzval k dohodě. Spory mezi Spojenými silami a zejména TOP 09 a Piráty se od začátku stávající koalice loni v listopadu objevují pravidelně. Kromě plynáren se řešila například otázka identifikace či zdanění prázdných bytů, neshody byly také ohledně pokračování privatizace bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.