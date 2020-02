Spirituál kvintet se po šedesátileté kariéře rozloučí v dubnu

Skupina Spirituál kvintet, která čtrnácti jarními koncerty v pražské Lucerně uzavře svoji šedesátiletou hudební kariéru, naposledy zahraje 26. dubna. Kapela s obtížemi sestavuje program vystoupení, protože vzhledem k množství jejich písní budou muset některé z těch, na které by rádi upozornili, vynechat. "Od loňského léta, kdy jsme začali dávat najevo, že se blíží konec Spirituál kvintetu, jsme měli vyprodané koncerty. Na nich jsme si ověřili, že nás dojímá, když se do zpěvu zapojí celý sál," řekl zakládající člen Spirituál kvintetu Jiří Tichota. Nejstarší československá folková skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. "Neměli jsme žádné kariérní sny, bavilo nás hrát a zpívat si něco jiného, než jsme mohli v té době slyšet od jiných a na svá vystoupení jsme se proto sami opravdu těšili. To, že na ně brzy začali chodit i jiní mladí lidé, jsme považovali za nevídané štěstí. Že tohle štěstí nás má navíc provázet dalších 60 let jsme samozřejmě netušili tenkrát a překvapuje nás to i dnes všechny," řekl Tichota.