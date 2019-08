Speciální vlak Banat mířící na festival na podporu českých krajanů je opět vyprodán

Speciální vlak převážející návštěvníky i účinkující do rumunského Eibentálu, kde se koná festival na podporu českých krajanů, je letos opět vyprodán. Vlak vyjede ze Smíchovského nádraží v Praze 20. srpna. Soupravu tvořenou 18 vozy, která poveze přes 1200 pasažérů, potáhnou tři lokomotivy společnosti Kladenská dopravní a strojní, která vlak vypravuje. ČTK o tom za organizátory informovala Kateřina Dědková. Souprava o délce 505 metrů se nevejde skoro na žádné nástupiště v České republice, například na brněnském nádraží bude zastavovat pouze zadními vozy. Vlak s celkovou tonáží 1035 tun čeká přes 1100 km dlouhá cesta do Oršavy, kde na účastníky budou čekat lodě a autobusy, které je převezou do české vesnice Eibentál. Tam čeká návštěvníky během čtyř dnů přesně 111 vystoupení na pěti místech. Z původně okrajové záležitosti se z festivalu stal fenomén, který se již rozšířil do dalších míst, a to jak rumunského, tak i srbského Banátu. Hrát se vedle Eibentálu bude i v Gerníku a nově také u české menšiny v Češku Selu.

V transylvánských Karpatech žije v šesti českých vesnicích oblasti Banátu přes tisíc lidí, kteří kolem roku 1823 do těchto míst odešli z tehdejší rakouské monarchie. Díky naprosté izolovanosti a jazykové a kulturní svébytnosti si čeští krajané dodnes udrželi ojedinělou komunitu v těžko dostupné přírodě u řeky Dunaj.