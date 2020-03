Speciální lůžka pro pacienty s koronavirem by měla být připravena na Motole i na Homolce

Pro pacienty s koronavirem budou připraveny v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Homolce. Dohromady by měly mít 90 lůžek. V Brně se kromě Fakultní nemocnice u svaté Anny jedná o zapojení bohunické nemocnice, řekl na úterní tiskové konferenci po jednání vlády náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Půjde o jednotky, které budou mít nějakou kapacitu ventilovaných lůžek a lůžek s kyslíkem, doplnil. Jednání mezi FN Motol a Nemocnicí na Homolce se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uskutečnila v ůterý ráno. "Tam se domluvili, že bude 90 speciálních lůžek," uvedl. K dispozici budou pro vážné případy. Uvedl také, že oba projekty mají svůj vývoj. V Brně by mělo být jasno do dvou dnů, řekl Prymula. Původně se podle něj v nemocnici u svaté Anny počítalo dohromady s kapacitou 150 lůžek, ne všechna ale měla být ventilovaná.